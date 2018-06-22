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<a href="http://33live.ru/novosti/22-06-2018-novye-ford-focus-nauchatsya-pereprygivat-cherez-yamy.html" target="_blank">Новые Ford Focus научатся перепрыгивать через ямы</a> - Ford Focus станет самым доступным из Фордов, которые получат инновационное решение для адаптивной подвески. Новая технология позволяет минимизировать последствия для ходовой части от ударов о дорожные неровности.