Инженеры представили робота-нюхача, который по обонятельным способностям может посоревноваться с лучшими собаками-ищейками.

Собаки по праву считаются непревзойдёнными ищейками: они помогают людям в самых разных поисках – от взрывчатки до некоторых видов рака. Впрочем, ничего удивительного, если вспомнить, что обонятельных генов у наших четвероногих друзей насчитывается не меньше тысячи.Инженеры давно ищут способы создать столь же совершенную ищейку. Например, при помощи 3D-печати ранее был создан детектор-нюхач, который оказался эффективнее всех аналогов.Теперь же команда учёных из Университета Кюсю в Японии представила робота-ищейку, который по обонятельным способностям может посоревноваться с лучшими бладхаундами.Устройство способно обнаружить запах из любого источника на земле, причём на большом расстоянии, сообщили учёные в пресс-релизе Американского химического общества. Робот создавался совместно с инженерами из США.Специалисты поясняют, что это большой прорыв, потому что предыдущие версии роботов-нюхачей в основном обрабатывали запахи из воздуха, при этом анализ данных занимал довольно много времени.Новая же разработка оснащена высокоскоростным газовым детектором, использующим локализованный поверхностный плазмонный резонанс (LSPR).Суть метода состоит в том, что датчик фиксирует изменения поглощения света при помощи плёнки из наночастиц золота, которые происходят под воздействием того или иного газа.Инженеры подвели к датчику LSPR специальную трубку, которая должна находиться вблизи от земли или другой поверхности, чтобы "обнюхивать" объекты. Это позволяет прибору получать информацию о запахах не только из воздуха, но и непосредственно с наземных источников, например, следов, поясняют учёные.Испытания показали, что робот-нюхач, двигаясь со скоростью 10 сантиметров в секунду, способен определить местоположение источников этанола, расположенных как на земле, так и в воздухе, с погрешностью не более двух с половиной сантиметров.Более того, устройство также может прочитать послание, написанное на земле, используя запахи в качестве своего рода штрих-кода. Так, в одном из экспериментов робот сумел прочесть слово ODOR (переводится как "запах") по нанесённым на землю этаноловым меткам.По словам исследователей, эта разработка имеет огромный потенциал: её можно использовать в различных системах безопасности, в сфере криминалистики, а также для экологических исследований.Более подробно о роботе-ищейке рассказывается в статье, которая была опубликована в издании ACS Sensors.Кстати, ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других необычных устройствах. Так, вездеходный робот умеет двигаться по разным поверхностям и эволюционирует после падений, растущий гибкий робот станет помощником спасателей и медиков, а ещё один робот-разведчик научился видеть сквозь дым, пыль и туман.