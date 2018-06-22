Результаты небольшого исследования указали на явную связь между широко используемым в качестве белого красителя диоксидом титана и диабетом второго типа. Данные не на шутку встревожили учёных и заставили начать более масштабную работу.

Диоксид титана не является нормальным компонентом ни одной из здоровых тканей человеческого организма. Да, наше тело содержит немало солей, в состав которых входят такие металлы как натрий, калий, кальций, железо и магний, а также менее распространённые кобальт и молибден, но не титан. Тем не менее команда исследователей из Техасского университета в Остине обнаружила кристаллические частицы диоксида титана в образцах поджелудочной железы больных диабетом второго типа.С середины двадцатого века, когда диоксид титана заменил собой высокотоксичные свинцовые пигменты, его производство неуклонно растёт. Так, это вещество (пищевая добавка Е171) является, чуть ли не самым распространённым белым красителем, используемым при изготовлении продуктов питания. Его применяют при производстве сыров, мороженого, карамели, жевательных резинок, сухих завтраков и даже сухого молока. Кроме того, диоксид титана добавляют в зубную пасту, декоративную косметику, бумагу, химические волокна, некоторые лекарственные препараты и многие другие продукты, которыми люди пользуются каждый день.Известно, что многие кристаллические микро- и наночастицы провоцируют воспалительные заболевания различных органов и тканей. Например, накопление урата натрия, цистина, дигидрата оксалата кальция и дигидрата пирофосфата кальция связано с хроническими дегенеративными заболеваниями суставов, почек и мочевыводящих путей. А такие заболевания лёгких, как силикатоз и асбестоз, являются результатом вдыхания кристаллического кремнезёма и асбеста. Очевидно, что при столь широком распространении диоксид титана неминуемо будет оказываться внутри человека, причём именно в кристаллическом виде. Значит, ли это что и он вызывает какие-то болезни?Руководствуясь такой логикой, всемирно известный специалист по изучению диабета Адам Хеллер (Adam Heller ) и его коллеги решили провести небольшое разведывательное исследование, для которого были взяты образцы тканей поджелудочной железы восьми пациентов, больных диабетом второго типа, и трёх здоровых людей. Поясним, что именно вследствие воспалительных процессов в этом органе возникают проблемы с выработкой инсулина, что напрямую связано с диабетом.Согласно результатам анализа, подробно описанным авторами работы в статье, опубликованной в издании Chemical Research in Toxicology, в поджелудочной железе всех больных содержались монокристаллы диоксида титана (средний размер около 110 нанометров). При этом количество кристаллических частиц измерялось в десятках и сотнях миллионов единиц на грамм ткани!"Наши предварительные данные повышают вероятность того, что диабет второго типа может быть хроническим воспалительным заболеванием поджелудочной железы, подобным силикатозу и асбестозу", — подводит итоги в пресс-релизе университета Хеллер.Учитывая тот факт, что именно в последние десятилетия число больных диабетом второго типа неуклонно растёт, равно как и увеличивается неизбежное потребление человеком частиц диоксида титана, беспокойство исследователей выглядит более чем обоснованным. По крайней мере, планирование масштабного исследования этого вопроса учёные уже ведут полным ходом.Напомним также, что нынешнее исследование является не первым "тревожным звонком", оповещающим мир о потенциальном вреде диоксида титана. Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) уже писали о негативном влиянии этого вещества на работу кишечника и о попадании его наночастиц в организм из татуировок.