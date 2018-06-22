Жизнь аргентинского болельщика Нестора Фернадо Пенови разрушена. Ему запретили посещать матчи мирового футбольного первенства после публичного оскорбления российской девушки. Я был неправ, признался Пенови. Аргентинец извинился перед обиженной им девушкой.

Жизнь аргентинского болельщика Нестора Фернадо Пенови разрушена. Ему запретили посещать матчи мирового футбольного первенства после публичного оскорбления российской девушки. Я был неправ, признался Пенови. Аргентинец извинился перед обиженной им девушкой."Мне стыдно. В действительности я не такой, мне 47 лет, и я добропорядочный человек", — цитирует Нестора Фернадо Пенови РИА Новости.Каяться аргентинскому болельщику пришлось и перед Россией, и перед Аргентиной, и перед друзьями, и перед своими детьми, и перед их матерью. Нестор рассказал, что в компании 14 друзей выпил пива. А потом аргентинец попросил на камеру повторить за собой несколько фраз непристойного и оскорбительного содержания россиянку, не знавшую испанского языка. Видеозапись попала в Интернет.Министр безопасности Аргентины оказалась тоже женщиной. Патрисия Буллрич посмотрела это видео и написала в своем микроблоге в Twitter, что Пенови, который использовал молодую россиянку для "этих сальностей", не сможет больше войти на стадион. "Сексистское и неуважительное поведение", — констатировала она и попросила Россию аргентинца больше на стадионы не пускать!Пенови утверждает, что унижать женщин не хотел. Теперь он жалуется на разрушенную жизнь и погружение в состояние депрессии."Они добились, чего хотели. Разрушили мою работу, я больше не могу работать. Ни мои дочери, ни моя жена не хотят меня видеть. У меня нет больше сил, чтобы выбраться из этого колодца", — плачется аргентинец на своей страничке в Facebook.Примерно столь же неуважительно отнеслись к хозяйке футбольного чемпионата бразильские фанаты. Окружив россиянку на улице они призывали подпевать ее ругательным частушкам на португальском языке. Видео тоже выложили в Сеть. По нему их и опознали на южноамериканской родине. После этого сотрудник авиакомпании Latam Фелипе Уилсон лишился работы, а у присутствовавшего рядом лейтенанта Эдуарду Нуньеса начались проблемы — начато служебное расследование. Чем отделается третий фанат Диего Жатоба – пока неизвестно. Но о нем известно, что ранее он уже был судим за нецелевое расходование госсредств, а также имеет долги по алиментам.В скандал попали и колумбийцы. Они оскорбляли по-испански японских болельщиц. Жертвы оскорблений ничего не подозревали. Позже оскорблявший японок колумбиец извинился перед девушками из Страны Восходящего Солнца в соцсетях.Чемпионат мира по футболу – не только праздник, но и порядок. Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) оштрафовала на 10 тысяч швейцарских франков сербскую и мексиканскую федерации. Они наказаны за баннер и оскорбительные кричалки.На этом фоне извинения за курение на стадионе от Диеги Марадоны уже просто никто не услышал.