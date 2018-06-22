47-летний Нестор Фернандо Пенови раскаялся в том, что издевался
над девушкой во время ЧМ-2018 в России, которую попросил на камеру повторять за
ним нецензурные слова на португальском языке. Он признал, что это была плохая
шутка.
47-летний Нестор Фернандо Пенови раскаялся в том, что издевался
над девушкой во время ЧМ-2018 в России, которую попросил на камеру повторять за
ним нецензурные слова на португальском языке. Он признал, что это была плохая
шутка.
С мужчиной связались
журналисты и ему пришлось принести извинения России, своей семье, друзьям, своему
народу и девушке, которую он оскорбил своим поступком, сообщает Ciudad
Magazine. Пенови отметил, что не имеет ничего против женщин. "Мне очень
стыдно, я не такой", — заявил он, добавив, что не подозревал,
что видео окажется в Сети. В итоге он расплакался, когда его спросили, как он
объяснит своим детям то, что он сделал.