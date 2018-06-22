47-летний Нестор Фернандо Пенови раскаялся в том, что издевался над девушкой во время ЧМ-2018 в России, которую попросил на камеру повторять за ним нецензурные слова на португальском языке. Он признал, что это была плохая шутка.

47-летний Нестор Фернандо Пенови раскаялся в том, что издевалсянад девушкой во время ЧМ-2018 в России, которую попросил на камеру повторять заним нецензурные слова на португальском языке. Он признал, что это была плохаяшутка.С мужчиной связалисьжурналисты и ему пришлось принести извинения России, своей семье, друзьям, своемународу и девушке, которую он оскорбил своим поступком, сообщает CiudadMagazine. Пенови отметил, что не имеет ничего против женщин. "Мне оченьстыдно, я не такой", — заявил он, добавив, что не подозревал,что видео окажется в Сети. В итоге он расплакался, когда его спросили, как онобъяснит своим детям то, что он сделал.