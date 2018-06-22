Вместо газона полоса препятствий. Жители одного из домов на Верхней Дуброве не узнали свой двор после уборки управляющей компании. На придомовой территории демонтировали клумбы, над которыми трудились сами жильцы. О работах людей даже не предупредили. Чем помешали управляющей компании цветы о дворе дома? Разбиралась Валерия Саенко.

Вместо газона "полоса препятствий". Жители одного из домов на Верхней Дуброве не узнали свой двор после уборки управляющей компании. На придомовой территории демонтировали клумбы, над которыми трудились сами жильцы. О работах людей даже не предупредили. Чем помешали управляющей компании цветы о дворе дома? Разбиралась Валерия Саенко.Теперь этот двор больше похож на свалку. На месте клумб с цветами лишь руины и горы разодранных покрышек. Зеленую зону жители дома создавали своими руками еще в начале 90-х. Сами сажали растения и расписывали шины. И вот без объявления войны управляющая компания демонтировала клумбы. На дверях дома ни единого объявления о готовящихся работах. И такая же ситуация во всем районе. Покрышки с корнем выдирают из земли и бросают где попало.Петр и Валентина, местные жители:- Там дети прыгают по этим колесам, могут ноги поломать. Это естественно, но никто не обращает внимания. Давно, уже очень давно лежат они.- А это только сегодня выложили. Прямо с цветами повытаскивали, повыбрасывали. Ну кто-то же сажал их.- Враги какие-то! Ну если вы делаете, значит, делайте что-нибудь, но зачем же так делать? Бардак такой!Цветы, конечно, можно посадить заново, но вот как быть с заборами? Во дворе этой малосемейки газон огородили, чтобы под окнами не ставили машины. Теперь люди боятся, что парковаться водители будут прямо у стены дома. В результате все выхлопные газы попадут прямиком в комнаты.Татьяна Прокофьева, местный житель: Эти покрышки были, они хоть какой-то вид создавали. А сейчас они вообще валяются кучей. Я позвонила в нашу управляющую компанию, мне сказали, что это велела администрация города. Я говорю, ну если вам велели, то сразу уберите, если выдрали. Что же вы это безобразие устроили здесь? Мне сказали, будет забор здесь сделанный.Шины из двора убрали уже на следующий день. В управляющей компании нам пояснили, массовый демонтаж клумб из автомобильных покрышек сейчас идет по всему городу. Резина относится к 4 классу опасности и при воздействии солнечного света выделяет ядовитые вещества. Очистить город от покрышек - распоряжение городских властей. Только из этого района за последние дни вывезли 2 КАМАЗа автомобильных шин. И этим жителям, уверяет управляющая компания, еще повезло. Пока утилизация покрышек для всех бесплатна, но с 30-го числа деньги на эти нужды будут брать с жильцов. А вот компенсировать ущерб за разобранные заборы жителям не торопятся. Чтобы огородить территорию от машин придется собирать общее собрание собственников.Михаил Поваров, директор МУП "Городская управляющая компания": Это не было волеизъявлением как таковым, которое у нас где-то зафиксировано на бумаге. Им необходимо обратиться в управляющую организацию и предоставить решение общего собрания собственников о необходимости выполнения данных работ. Есть еще один вариант, и мы с ним тоже активно работаем, - это участие в программе "Комфортная городская среда". В случае необходимости мы готовы организовать работы по благоустройству и установке палисадника, металлического ограждения.Но так как в перечень обязательных работ по благоустройству двора это не входит, за новый забор жителям придется платить из своего кармана. Минимизировать расходы можно, если подать заявку на участие в программе по формированию комфортной городской среды, но тогда ждать установки заграждения придется как минимум до следующего года. Видимо, восстанавливать свой двор после демонтажа покрышек жителям придется своими силами.