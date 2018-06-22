89-летний отец покойного короля поп-музыки Майкла Джексона Джо находится при смерти в одном из госпиталей Лас-Вегаса. Пенсионер, много лет страдающий деменцией, не подпускает к себе родственников.

89-летний отец покойного короля поп-музыки Майкла Джексона Джо находится при смерти в одном из госпиталей Лас-Вегаса. Пенсионер, много лет страдающий деменцией, не подпускает к себе родственников, сообщает Metro.По словам 63-летнего Джермена Джексона, его отец совсем плох, однако пожилой артист запретил близким знакомиться со своей медицинской картой.Жена Джо Джексона Кэтрин вместе с дочерями Ребби и Джовонни сутками дежурят в больнице, не имея возможности попасть к умирающему в палату.В 2015 году отец Майкла Джексона ослеп в результате инсульта. Карьера Джо Джексона началась в начале 1960-х, он стал продюсером успешной группы, в которой участвовали его сыновья Джеки, Тито и Джермен.Майкл Джексон стал самым успешным сыном Джо.