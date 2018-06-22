На этой неделе в СМИ и социальных сетях активно тиражировались сообщения о том, что с 1 июля все денежные переводы граждан с карты на карту попадут под пристальное внимание налоговой службы, а с каждого перевода якобы придется платить подоходный налог. Так ли это?

На этой неделе в СМИ и социальных сетях активно тиражировались сообщения о том, что с 1 июля все денежные переводы граждан с карты на карту попадут под пристальное внимание налоговой службы, а с каждого перевода якобы придется платить подоходный налог. Так ли это?Учитывая популярность онлайн-платежей с карты на карту, многие действительно успели испугаться. Но в Федеральной налоговой службе эти опасения опровергли."Никаких изменений в Налоговый кодекс по поводу запроса сведений по счетам физических лиц не вносилось. У налоговых органов есть право запрашивать информацию у организаций (это юридические лица), и у индивидуальных предпринимателей. Если физическое лицо не обладает статусом индивидуального предпринимателя, то сведения о денежных средств, об остатках по счетам не могут в хаотичном порядке запрашиваться у банков. Только в том случае, если в отношении этих физических лиц проводится налоговая проверка", — объяснил Константин Новоселов, заместитель начальника контрольного управления ФНС России.То есть повседневные переводы между родственниками доходом признаваться, конечно, не будут. Заинтересовать налоговую может регулярно поступающая на карту серая зарплата или ежемесячный незадекларированный доход от аренды квартиры. В первую очередь, в поле зрения попадают крупные переводы, и вот тогда налоговая начинает проверять."Бывают ситуации, когда такие физические лица задействованы в схемах по обналичиванию денежных средств. Когда большие суммы, то информация о переводах на сумму свыше 600 тысяч рублей попадает и в Росфинмониторнинг", — сообщил Константин Новоселов, заместитель начальника контрольного управления ФНС России.Кто-то пытается маскировать неучтенные доходы, поступающие на карту, с помощью подписей о назначении платежа. Например, вместо "за аренду" просят писать "возвращаю долг". Однако подпись под переводом принципиального значения не имеет. Если платеж вызвал подозрения, налоговая может попросить подтверждающие документы — договор или акт выполненных работ. Но даже если подкрепить нечем, автоматом налог все равно списывать не будут."Мы выявляем с помощью правоохранительных органов лиц, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, то есть реализуют товары, работы, услуги, например, в Интернете, в социальных сетях, и не декларируют свои доходы. И в первую очередь предлагаем гражданину задекларировать такие доходы в общеустановленном порядке. То есть подать декларацию и заплатить соответствующую сумму налога", — пояснил Константин Новоселов, заместитель начальника контрольного управления ФНС России.Таким образом, кто закон не нарушает, опасаться нечего.