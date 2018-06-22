Президент РФ Владимир Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности России, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент РФ Владимир Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства. Первым заместителем Патрушева назначен Юрий Аверьянов. Заместителями — Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов, Олег Храмов.На пост омбудсмена по правам ребенка переназначена Анна Кузнецова. Руководителем управления протокола президента назначена Анна Куликова, заместителем руководителя протокола стал Михаил Казаринов, Юрий Свиридов – заместителем пресс-секретаря президента.Председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев стал советником президентаСвоим советником на общественных началах Путин назначил Валентина Юмашева. Инна Биленкина стала начальником управления президента по научно-образовательной политике, Андрей Чоботов – начальником управления по вопросам противодействия коррупции.Начальником управления пресс-службы и информации президента РФ стал Андрей Цыбулин, начальником экспертного управления – Владимир Симоненко, начальником управления по развитию информационно-коммуникационных технологий – Андрей Липов, начальником управления президента по внешней политике – Александр Манжосин, начальником управления по общественным проектам – Сергей Новиков.Начальником управления по обеспечению деятельности Госсовета стал Александр Харичев, а Михаил Брюханов, бывший руководитель этого управления, назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ.Также Путин освободил Александра Бедрицкого от должности советника президента по климату.