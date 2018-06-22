Сенцов осужден по очень тяжкой статье. Поэтому абсолютно неважно, кем он себя признает или не признает. Имеет значение только то, кем он является де-юре. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, мешает ли выдаче режиссера Украине тот факт, что он отказывается считать себя гражданином РФ.

Сенцов осужден по очень тяжкой статье. Поэтому абсолютно неважно, кем он себя признает или не признает. Имеет значение только то, кем он является де-юре. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, мешает ли выдаче режиссера Украине тот факт, что он отказывается считать себя гражданином РФ, пишет агентство "Интерфакс".Кроме того, Песков упомянул, что тема обмена заключенными обсуждалась в недавнем разговоре Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.Напомним, режиссера Олега Сенцова признали виновным в подготовке теракта на полуострове Крым. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строго режима.Сейчас заключенный отказывается от пищи. Однако, как заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, Сенцов получает питание через капельницу. Причем режиссер не просто не похудел за время голодовки, но даже набрал 2 килограмма. Это следует из медицинского отчета о его здоровье, который российский омбудсмен направила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.