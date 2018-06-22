В Сети произошло нелепое и смешное недоразумение. На него обратили внимание ряд интернет-пользователей.

В Сети произошло нелепое и смешное недоразумение. На негообратили внимание ряд интернет-пользователей.Поисковая система Google призапросе слова "поросенок" предлагает ознакомиться с биографией президентаУкраины Петра Порошенко. Среди популярных вариантов также предлагаютсямультфильм "Приключения поросенка Фунтика" и художественный фильм "Бейб:Поросенок в городе" и "поросенок Чуня".Первым среди средство массовой информации на казус обратило внимание издание TJournal. Примечательно, что у некоторых пользователей биография украинского лидера показываетсяпервой при запросе "поросенок Петр".Отметим, что Сетьне впервые выдает подобные "шутки". Так, в марте этого года посетители "Двача" заметили, что при запросе на слово "г***о" в "Яндекс.Картах"показывается адрес российского отделения корпорации Google. "Яндекс" назвал находкубагом и оперативно устранил его. Кстати, быстро устраняет подобные каверзыи Google.Ранее, в февралепользователи Reddit обнаружили ошибку Google при попытке выполнить запрос"Отправить письмо Бараку Обаме". Вместо результатов выдачи демонстрировалсяхаотичный набор символов.