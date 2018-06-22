Почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Сегодня в День памяти и скорби на Князь-Владимирском кладбище прошёл традиционный митинг. Возложить цветы к мемориалу погибших пришли несколько сотен человек. Среди них были школьники, студенты, представители рабочих и общественных организаций, и конечно, сами ветераны. Тему продолжат мои коллеги.

Почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Сегодня в День памяти и скорби на Князь-Владимирском кладбище прошёл традиционный митинг. Возложить цветы к мемориалу погибших пришли несколько сотен человек. Среди них были школьники, студенты, представители рабочих и общественных организаций, и конечно, сами ветераны. Тему продолжат мои коллеги.Борис Николаевич Павлов - ветеран Великой Отечественной войны и участник советско-японских боевых действий. В этом году ему исполнилось 90 лет. На войну Борис Николаевич призвался в 45-ом, служил на Дальнем Востоке.Борис Павлов, ветеран Великой Отечественной войны: Все дни были тяжёлые, все дни были страшные. Потому что мне было только 17 лет. Война кончилась, мне ещё не исполнилось 18 лет.В годы войны сюда, во Владимир, эшелонами привозили раненных солдат, рассказывают организаторы митинга. Всего через наши госпитали прошло около 250 тысяч фронтовиков. Не пережившие ранения, были захоронены здесь, на этом кладбище в братской могиле. Многим воинам не было и 30 лет. Но ужасы той войне не забыты. Юное поколение владимирцев знает, за что сражались их прадеды.Карина Заболотникова: Нам рассказывали историю про девочку, которую взяли в плен, но она несмотря ни на что убила офицера пистолетом и пыталась бежать, но её взяли в плен и пытали, убили её.Дарья Лукьянова: Война была очень страшная, многих брали в плен, многие погибли. Но вот моя прабабушка, она жива. Она была на войне. С ней всё хорошо. Но война, бабушка говорила то, что она очень страшная, многие дети погибали. Она рассказывала, что её сын в 3 года погиб, когда началась война.Дмитрий Андреев:- Немцы брали в плен очень много людей. В концентрационных лагерях очень много погибло. Немцы проводили на людях опыты очень страшные.– Чтобы этого не повторилось что надо делать?- Нужно защищать страну и сохранять мир во всём мире.Этот мемориал на Князь-Владимирском кладбище возвели в 1975 году в год 30-летия Великой Победы. Последнее масштабное благоустройство было три года назад. Здесь отремонтировали пилон, вымостили новую плитку, заменили поребрики, установили ограды и памятные таблички. Но главное - это поддерживать самих ветеранов, говорят чиновники.Николай Маркин, глава администрации Фрунзенского района: Ветеранам ныне живущим постоянно оказывается помощь. Мы помогаем ремонтировать жильё фронтовикам. Оказываем медицинскую помощь, если необходима какая другая материальная помощь или хозяйственная, мы подключаемся вместе с нашей молодёжью. Участвуем, всё это делаем. Это делается не только к памятным датам. Это постоянно в течении всего времени, пока ветераны с нами.Памятный митинг закончился минутой молчания и возложением цветов к вечному огню. Так же в рамках мероприятия, школьники поучаствовали в акции белых журавлей, которые символизировали погибших воинов. А совсем юные участники митинга выстроились в очередь - приложить свои ладошки к мемориалу детей, погибших в годы Великой Отечественной войны.