Почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Сегодня в День памяти и скорби на Князь-Владимирском кладбище прошёл традиционный митинг. Возложить цветы к мемориалу погибших пришли несколько сотен человек. Среди них были школьники, студенты, представители рабочих и общественных организаций, и конечно, сами ветераны. Тему продолжат мои коллеги.
Почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Сегодня в День памяти и скорби на Князь-Владимирском кладбище прошёл традиционный митинг. Возложить цветы к мемориалу погибших пришли несколько сотен человек. Среди них были школьники, студенты, представители рабочих и общественных организаций, и конечно, сами ветераны. Тему продолжат мои коллеги.
Борис Николаевич Павлов - ветеран Великой Отечественной войны и участник советско-японских боевых действий. В этом году ему исполнилось 90 лет. На войну Борис Николаевич призвался в 45-ом, служил на Дальнем Востоке.
Борис Павлов, ветеран Великой Отечественной войны: Все дни были тяжёлые, все дни были страшные. Потому что мне было только 17 лет. Война кончилась, мне ещё не исполнилось 18 лет.
В годы войны сюда, во Владимир, эшелонами привозили раненных солдат, рассказывают организаторы митинга. Всего через наши госпитали прошло около 250 тысяч фронтовиков. Не пережившие ранения, были захоронены здесь, на этом кладбище в братской могиле. Многим воинам не было и 30 лет. Но ужасы той войне не забыты. Юное поколение владимирцев знает, за что сражались их прадеды.
Карина Заболотникова: Нам рассказывали историю про девочку, которую взяли в плен, но она несмотря ни на что убила офицера пистолетом и пыталась бежать, но её взяли в плен и пытали, убили её.
Дарья Лукьянова: Война была очень страшная, многих брали в плен, многие погибли. Но вот моя прабабушка, она жива. Она была на войне. С ней всё хорошо. Но война, бабушка говорила то, что она очень страшная, многие дети погибали. Она рассказывала, что её сын в 3 года погиб, когда началась война.
Дмитрий Андреев:
- Немцы брали в плен очень много людей. В концентрационных лагерях очень много погибло. Немцы проводили на людях опыты очень страшные.
– Чтобы этого не повторилось что надо делать?
- Нужно защищать страну и сохранять мир во всём мире.
Этот мемориал на Князь-Владимирском кладбище возвели в 1975 году в год 30-летия Великой Победы. Последнее масштабное благоустройство было три года назад. Здесь отремонтировали пилон, вымостили новую плитку, заменили поребрики, установили ограды и памятные таблички. Но главное - это поддерживать самих ветеранов, говорят чиновники.
Николай Маркин, глава администрации Фрунзенского района: Ветеранам ныне живущим постоянно оказывается помощь. Мы помогаем ремонтировать жильё фронтовикам. Оказываем медицинскую помощь, если необходима какая другая материальная помощь или хозяйственная, мы подключаемся вместе с нашей молодёжью. Участвуем, всё это делаем. Это делается не только к памятным датам. Это постоянно в течении всего времени, пока ветераны с нами.
Памятный митинг закончился минутой молчания и возложением цветов к вечному огню. Так же в рамках мероприятия, школьники поучаствовали в акции белых журавлей, которые символизировали погибших воинов. А совсем юные участники митинга выстроились в очередь - приложить свои ладошки к мемориалу детей, погибших в годы Великой Отечественной войны.