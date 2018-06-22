На фоне геополитической грызни в стане наших западных партнеров, чемпионата мира по футболу в России и многих других важных событий, далеко на второй план ушла гремевшая еще совсем недавно история с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Теперь же о бывшем сотруднике ГРУ и его дочери ничего не слышно уже целый месяц. Выступив с видеообращением в конце мая, Юлия Скрипаль внезапно пропала. Неожиданное исчезновение девушки вызывает опасения за ее судьбу, ведь для британцев она и ее отец давно стали ненужными и очень опасными свидетелями.

На фоне геополитической грызни в стане наших "западныхпартнеров", чемпионата мира по футболу в России и многих других важныхсобытий, далеко на второй план ушла гремевшая еще совсем недавно история сотравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Теперь же о бывшем сотруднике ГРУ и егодочери ничего не слышно уже целый месяц. Выступив с видеообращением в концемая, Юлия Скрипаль внезапно пропала. Неожиданное исчезновение девушки вызываетопасения за ее судьбу, ведь для британцев она и ее отец давно стали ненужными иочень опасными свидетелями.Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены почти четыре месяца назад – 4 марта2018 года. В тот день их нашли на скамейке в городке Солсбери в юго-западнойАнглии. Что было дальше всем известно: британцы очень быстро установили, чтоотец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок",которое производилось в СССР, а значит, во всем виновата Москва.Вопреки утверждениям, что отравление "Новичком"приводит к летальным последствиям, Скрипали выжили. Первой заговорила Юлия, этопроизошло ровно месяц после событий начала марта. Она заявила, чточувствует себя нормально и идет на поправку. Однако от встречи с российскимидипломатами девушка отказалась, причем заявила об этом не сама Скрипаль, абританский МИД, который почему-то присвоил себе право говорить от ее имени.Неудивительно, что появились предположения, что Лондонудерживает несчастную девушку в заложниках. Всем уже понятно, что Великобритания, заигравшись в шпионские игры,окончательно села в лужу с делом Скрипалей. Факты, подтверждающие вину Москвытак и не предоставлены, тогда как Россия уже неоднократно выступала сдоказательствами причастности к этой топорной провокации ряда западных стран.В таких условиях Скрипали, получившиесвободу передвижения и не зависящие от воли Лондона, имеющие возможность говоритьто, что считают нужным они сами, а не то, что вложили в их уста британскиевласти, становятся крайне опасными фигурами для Соединенного Королевства. Своими разоблачениями они могут еще больше осложнить жизнь лондонским махинаторам.А раз так, то Великобритания, дабы подстраховаться, поспешила взять в заложники гражданку России и начала оказывать на нее давление. Разумеется, ни о какихсамостоятельных решениях Юлии Скрипаль в таких условиях говорить не приходится. Она становитсялишь пешкой, разменной монетой в политических игрищах русофобов с лондонской пропиской.В середине апреля в СМИ прошла информация, что британцы,дабы как можно надежнее упрятать от "посторонних глаз" Юлию Скрипаль,поспешили отвезти ее на одну из военных баз. Однако о точном местонахождениидочери бывшего сотрудника ГРУ не сообщалось. Что касается ее отца, то, посообщениям западной прессы, он был выписан из больницы через месяц – 18 мая.Встречаться с российскими представителями ему, как и дочери, запретили.Более того, в СМИ начали циркулировать слухи, что британскиевласти ведут переговоры с США, дабы переправить Скрипалей на постоянное место жительства в Штаты подвымышленными именами. Видимо, чтобы быть точно уверенными, что несчастные,ставшие заложниками геополитических игрищ Лондона и его подельников, уж точноникуда не сбегут от своих "благодетелей".Официальных подтверждений факта наличия переговоров не поступало,но дымы без огня, как известно, не бывает. Эксперты, в свою очередь, неисключили, что такой сценарий развития событий не исключен. И даже главароссийского МИДа Сергей Лавров, известный своей тактичностью, назвалманипуляции Великобритании "похищением или преднамеренной изоляцией".На публике отравленная Скрипаль объявилась в конце мая. В видеообращении длиной в полторы минуты она рассказала о своем самочувствиии состоянии отца. Российскую помощь она снова отвергла.И все. После этого ниЮлия Скрипаль, ни ее отец не делали никаких заявлений. Где и в каких условияхони находятся, что с ними происходит, кто их окружает – эти и многие другиевопросы так и остаются без ответа, поскольку российским дипломатам доступ к отцу и дочери по-прежнему закрыт.Не хотелось бы думать о плохом, но видя, на какие циничныефальсификации способны наши "западные партнеры", нельзя исключать исамых плохих сценариев. Лондон сейчас спешно подчищает все "хвосты",надеясь выйти сухим из из этой мутной истории. Скрипали здесь – ненужныесвидетели манипуляций британских спецслужб и стоящих за ними политиков. Убратьих от общественности и российских дипломатов – ничего лучше британцы пока, очевидно, непридумали.