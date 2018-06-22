На фоне геополитической грызни в стане наших западных
партнеров, чемпионата мира по футболу в России и многих других важных
событий, далеко на второй план ушла гремевшая еще совсем недавно история с
отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Теперь же о бывшем сотруднике ГРУ и его
дочери ничего не слышно уже целый месяц. Выступив с видеообращением в конце
мая, Юлия Скрипаль внезапно пропала. Неожиданное исчезновение девушки вызывает
опасения за ее судьбу, ведь для британцев она и ее отец давно стали ненужными и
очень опасными свидетелями.
На фоне геополитической грызни в стане наших "западных
партнеров", чемпионата мира по футболу в России и многих других важных
событий, далеко на второй план ушла гремевшая еще совсем недавно история с
отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Теперь же о бывшем сотруднике ГРУ и его
дочери ничего не слышно уже целый месяц. Выступив с видеообращением в конце
мая, Юлия Скрипаль внезапно пропала. Неожиданное исчезновение девушки вызывает
опасения за ее судьбу, ведь для британцев она и ее отец давно стали ненужными и
очень опасными свидетелями.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены почти четыре месяца назад – 4 марта
2018 года. В тот день их нашли на скамейке в городке Солсбери в юго-западной
Англии. Что было дальше всем известно: британцы очень быстро установили, что
отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок",
которое производилось в СССР, а значит, во всем виновата Москва.
Вопреки утверждениям, что отравление "Новичком"
приводит к летальным последствиям, Скрипали выжили. Первой заговорила Юлия, это
произошло ровно месяц после событий начала марта. Она заявила, что
чувствует себя нормально и идет на поправку. Однако от встречи с российскими
дипломатами девушка отказалась, причем заявила об этом не сама Скрипаль, а
британский МИД, который почему-то присвоил себе право говорить от ее имени.
Неудивительно, что появились предположения, что Лондон
удерживает несчастную девушку в заложниках. Всем уже понятно, что Великобритания, заигравшись в шпионские игры,
окончательно села в лужу с делом Скрипалей. Факты, подтверждающие вину Москвы
так и не предоставлены, тогда как Россия уже неоднократно выступала с
доказательствами причастности к этой топорной провокации ряда западных стран.
В таких условиях Скрипали, получившие
свободу передвижения и не зависящие от воли Лондона, имеющие возможность говорить
то, что считают нужным они сами, а не то, что вложили в их уста британские
власти, становятся крайне опасными фигурами для Соединенного Королевства. Своими разоблачениями они могут еще больше осложнить жизнь лондонским махинаторам.
А раз так, то Великобритания, дабы подстраховаться, поспешила взять в заложники гражданку России и начала оказывать на нее давление. Разумеется, ни о каких
самостоятельных решениях Юлии Скрипаль в таких условиях говорить не приходится. Она становится
лишь пешкой, разменной монетой в политических игрищах русофобов с лондонской пропиской.
В середине апреля в СМИ прошла информация, что британцы,
дабы как можно надежнее упрятать от "посторонних глаз" Юлию Скрипаль,
поспешили отвезти ее на одну из военных баз. Однако о точном местонахождении
дочери бывшего сотрудника ГРУ не сообщалось. Что касается ее отца, то, по
сообщениям западной прессы, он был выписан из больницы через месяц – 18 мая.
Встречаться с российскими представителями ему, как и дочери, запретили.
Более того, в СМИ начали циркулировать слухи, что британские
власти ведут переговоры с США, дабы переправить Скрипалей на постоянное место жительства в Штаты под
вымышленными именами. Видимо, чтобы быть точно уверенными, что несчастные,
ставшие заложниками геополитических игрищ Лондона и его подельников, уж точно
никуда не сбегут от своих "благодетелей".
Официальных подтверждений факта наличия переговоров не поступало,
но дымы без огня, как известно, не бывает. Эксперты, в свою очередь, не
исключили, что такой сценарий развития событий не исключен. И даже глава
российского МИДа Сергей Лавров, известный своей тактичностью, назвал
манипуляции Великобритании "похищением или преднамеренной изоляцией".
На публике отравленная Скрипаль объявилась в конце мая. В видеообращении длиной в полторы минуты она рассказала о своем самочувствии
и состоянии отца. Российскую помощь она снова отвергла.
И все. После этого ни
Юлия Скрипаль, ни ее отец не делали никаких заявлений. Где и в каких условиях
они находятся, что с ними происходит, кто их окружает – эти и многие другие
вопросы так и остаются без ответа, поскольку российским дипломатам доступ к отцу и дочери по-прежнему закрыт.
Не хотелось бы думать о плохом, но видя, на какие циничные
фальсификации способны наши "западные партнеры", нельзя исключать и
самых плохих сценариев. Лондон сейчас спешно подчищает все "хвосты",
надеясь выйти сухим из из этой мутной истории. Скрипали здесь – ненужные
свидетели манипуляций британских спецслужб и стоящих за ними политиков. Убрать
их от общественности и российских дипломатов – ничего лучше британцы пока, очевидно, не
придумали.