Бывший возлюбленный трагически погибшей звезды Дома-2 Анастасии Тарасюк Альберт Резин рассказал пикантные подробности ее жизни. По словам молодого человека, Настя занималась проституцией.

Бывший возлюбленный трагическипогибшей звезды "Дома-2" Анастасии Тарасюк Альберт Резин рассказал пикантные подробностиее жизни. По словам молодого человека, Настя занималась проституцией.С Альбертом девушка встречалась после того, как ушла из "Дома-2". По словампарня, уже тогда у нее возникла депрессия."Настя не знала, чемзаниматься, кем работать. Она надеялась, что приехала в Москву, и сразу будетроскошная жизнь. Два с половиной месяца мы встречались, она жила в моейквартире", – цитирует Резина "Потом работала моделью, ну, как моделью...Настя в эскорте работала, на самом деле. Грубо говоря, проституткой. Из-заэтого я с ней расстался", – признался парень.Кроме того, бывший возлюбленный звезды телешоу рассказал,что девушка принимала наркотики и успокоительные, но ему подобные еепристрастия были не по душе. "Я постоянно с ней ругался, у нас были скандалыиз-за этого", – поделился Альберт.По словам Резина, Настя мечтала о красивой, обеспеченной ивеселой жизни. Якобы, она не хотела работать, ей хотелось много путешествовать иразвлекаться. В Москву за лучшей жизнью девушка приехала из Новосибирска. Но столичнаяжизнь оказалась жестокой.Девушка ничего не рассказывала о прошлойжизни. Экс-бойфренд Тарасюк сообщил, что она мечтала покинуть Россию. "Онамечтала жить за границей, на островах, отдыхать и не работать. Лежать на пляже.Я ее предупреждал, что такая веселая жизнь ничем хорошим не заканчивается, какправило… Они ничего не говорила о родителях, как я понял, у них отношения былинатянутые", – рассказал молодой человек.По словам Альберта, они не виделись год. Но месяц назадсозванивались. Тогда девушка говорила о переезде, у нее опять началасьдепрессия. Резин отметил, что Тарасюк так и не бросила занятия проституцией. "Онаотвечала, что занимается все тем же, обещала потом рассказать. Она и вагентствах состояла, и индивидуально", – поделился Альберт.Парень признался, что смерть Насти стала для него шоком. "Конечно, яприношу соболезнования. Потому что все-таки с человеком был хорошо знаком,близко. Это меня огорчило. Ужасно", – заключил он.Напомним, Анастасия Тарасюк выпала из окна 19 этажаэлитного жилого комплекса в столице, где снимала квартиру. Известно, что девушка страдала от алкогольной зависимости и стояла на учете у нарколога. Выяснением причин иобстоятельств произошедшего занимаются следователи.