24-24 июня через Центральную Россию пройдет атмосферный фронт, на смену теплому сухому воздуху придет прохладный и влажный воздух из Скандинавии. Температура понизится и приблизится к климатической норме.

24-24 июня через Центральную Россию пройдет атмосферный фронт, на смену теплому сухому воздуху придет прохладный и влажный воздух из Скандинавии. Температура понизится и приблизится к климатической норме, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве в субботу жарко +27…+29°, в воскресенье днем воздух еще успеет прогреться до +23…+25°, вечернее похолодание будет сопровождаться ливнями, грозами и шквалистым ветром.В Санкт-Петербурге будет облачно, пройдут ливневые дожди, местами прогремят грозы. Днем +18…+21°. Ветер северный 5-10 м/с.На Русском Севере будет тепло и сухо, дожди пройдут только на западе. В Мурманске +14…+17°, в Архангельске +23…+25°, в Нарьян-Маре и Сыктывкаре +28…+30°.В Поволжье будет малооблачно, без осадков. В Кирове, Йошкар-Оле и в Чебоксарах +28…+30°, в Самаре и Саратове +32…+34°.На юге страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами не исключены град и шквалы. В Симферополе, Краснодаре и Ставрополе +29…+32°, в Сочи +26…+28°, в Нальчике +22…+24°.В Уральском регионе в субботу ливневые дожди, в воскресенье без существенных осадков, потеплеет. В Екатеринбурге, Тюмени и Перми в субботу +20…+22°, в воскресенье +26…+28°.На юге Сибири сохранится облачная погода, пройдут дожди, прогремят грозы. В Омске +20…+22°, в Новосибирске и Красноярске +24…+27°.В Прибайкалье грозовые дожди пройдут только на востоке Бурятии и в Забайкальском крае. В Иркутске и в Улан-Удэ +26…+29°, в Чите +18…+21°.На юге и востоке Дальнего Востока погода будет преимущественно облачной, прохладной, в воскресенье дожди постепенно прекратятся. В Благовещенске +21…+23, в Хабаровске +14…+16°, во Владивостоке +17…+19°.