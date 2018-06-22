На вторичном рынке жилья Москвы значительно выросла доля покупателей в возрасте 28-35 лет, говорится в сообщении компании ИНКОМ-Недвижимость.

За счет роста покупателей так называемого поколения Y сократилось число старшего поколения – 36-60 лет. Основную причину тренда аналитики видят в разном отношении этих категорий к ипотеке, которая сейчас является драйвером спроса на вторичке.Более старшие покупатели в массе своей не хотят связывать себя кредитными обязательствами, опасаясь не справиться с нагрузкой, в то время как молодежь более легко относится к жизни, и ипотека для нее – возможность приобрести новое жилье, не откладывая сделку.Среди покупателей поколения Y есть несколько категорий: это семьи с маленькими детьми, молодые люди, финансовой зависящие от родителей, убеждающих их выбрать вторичное жилья, и те, кто привязан к определенному району, причем в этой категории могут быть представители первых двух.При этом молодые покупатели чаще предпочитают первичное жилье, но аналитики считают, что уже через 10 лет покупатели поколения Y будут составлять половину тех, кто приобретает квартиры на вторичном рынке.Одна из главных проблем покупателей поколения Y – абстрактные представления о том, какую недвижимость они хотят приобрести, говорит директор департамента вторичного рынка компании Сергей Шлома. Молодые люди хотят что-то красивое и необычное, но не задумываются о том, насколько удобно им будет жить в выбранном объекте.Приобретая таунхаус, они не думают, что им придется оттуда каждый день ездить в офис и терять время в пробках. Покупая апартаменты, они забывают, что у этого вида недвижимости нет статуса жилья, и размеры коммунальных платежей и налога на имущество у владельцев таких помещений выше, чем у собственников квартир. Прельстившись интересной планировкой в новостройке, они не задумываются о рисках недостроя выбранного жилого комплекса.Исходя из этого представители более практичного и консервативного поколения X, люди от 35 лет, стараются убедить молодежь купить готовую вторичную квартиру традиционного формата – в их понимании это самый надежный выбор, подчеркивает специалист.Между тем, на московской вторичке отмечен мощный рост числа ипотечных сделок: к маю доля операций с привлечением кредита достигла 38,2%, в то время как год назад она составляла 26,5%.