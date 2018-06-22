Памятные мероприятия с участием сотрудников полиции прошли в разных районах региона.

Всероссийскую акцию «Завтра была война» поддержали полицейские в разных районах Владимирской области.Сотрудники полиции в Александрове провели памятные мероприятия, посвященные мужеству и героизму, проявленному народом в годы Великой Отечественной войны. На Комсомольской площади районного центра состоялось возложение цветов к памятнику павшим солдатам. В мероприятии приняли участие сотрудники территориального органа и Совет ветеранов ОМВД. Все собравшиеся почтили память о погибших минутой молчания. Старший специалист по работе с личным составом майор внутренней службы Елена Епифанова отметила, что нынешнее поколение сотрудников безмерно гордится теми, кто отдал свою жизнь за мир в нашей стране. Дорогами войны прошли двадцать две тысячи александровцев, в числе которых были и сотрудники органов внутренних дел.В Коврове полицейские вместе с членами общественного совета и представителями Совета ветеранов возложили цветы к мемориальному комплексу в память о тех, кто отдал свою жизнь, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками.Возложили цветы к монументам Неизвестному солдату и почтили память погибших солдат минутой молчания полицейские и общественники в Муроме.В Меленках сотрудники полиции вместе с представителями администрации и жителями города возложили цветы и оставили свечи у Монумента скорби. Все присутствующие склонили головы перед светлой памятью погибших, в честь которых также были даны оружейные залпы.Памятные мероприятия с участием полицейских прошли и в других районах области.