Десятки танков Т-72, которые стоят на польских базах хранения еще со времен Варшавского договора, не будут продавать Иордании. Наоборот, их хотят вернуть на вооружение местной армии. Зачем полякам понадобились старые Т-72, пока не сообщается. Только глава Агентства военного имущества Кшиштоф Фальковский пояснил, что это ответ на потребности вооруженных сил.

Десятки танков Т-72, которые стоят на польских базах хранения еще со времен Варшавского договора, не будут продавать Иордании. Наоборот, их хотят вернуть на вооружение местной армии, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Зачем полякам понадобились старые Т-72, пока не сообщается. Только глава Агентства военного имущества Кшиштоф Фальковский пояснил, что это "ответ на потребности вооруженных сил".Сейчас в армии Польши служат сразу несколько разных основных боевых танков. Во-первых, PT-91 Twardy. Это местная модификация все того же Т-72. Во-вторых, немецкий Leopard 2 версий А4 и А5, то есть далеко не самые современные бронемашины.Однако в 2013 году польский оборонный холдинг Obrum объявил о разработке абсолютно новой боевой машины PL-01. За основу взяли шасси от шведской БМП Strf 90, на которое установили дистанционно управляемую башню с танковым орудием. На выбор создатели предлагают сразу две пушки: 105 и 120-миллиметров.Польский танк оснащен комплексом активной защиты, который перехватывает гранаты и ракеты. Кроме того, PL-01 имеет очень необычную для техники этого типа форму и странное черное покрытие. Вероятно, все это должно снизить радиолокационную заметность бронетехники.В серию супертанк планировали запустить уже в этом году. Однако ничего о старте массового производства пока не известно. Можно предположить, что разработка затянулась и польским военным приходится довольствоваться менее футуристичными, зато надежными танками Т-72.