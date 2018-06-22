Восходящая турецкая звезда Хасер Тюлью (Hacer Tulu) и владелец ночного клуба в турецком Бодруме погибли от рук четверых мужчин, открывших огонь в развлекательном заведении. Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы.
Восходящая турецкая звезда Хасер Тюлью (Hacer Tulu) и владелец ночного клуба в турецком Бодруме погибли от рук четверых мужчин, открывших огонь в развлекательном заведении. Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы, сообщает Milliyet.com.tr.
Что послужило причиной нападения злоумышленников, полиция не сообщает. Известно, что нападавшие открыли ураганный огонь, едва переступили порог ночного клуба Medusa. Владелец заведения получил шесть пуль, Тюлью, которая в этот момент пересекала зал, одну. Разрядив обоймы, налетчики скрылись на автомобиле, но спустя пару часов были задержаны на одном из блокпостов. Всех пострадавших доставили в больницу, однако спасти удалось только четверых.
Тюлью родилась в семье беженцев из Боснии и Герцеговины и долгое время работала манекенщицей. Свой первый альбом в качестве певицы она выпустила в 2014 году и, как отмечают местные СМИ, "сотрудничала с рядом звезд турецкой эстрады". У 40-летней Тюлью осталась 15-летняя дочь.