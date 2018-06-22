Восходящая турецкая звезда Хасер Тюлью (Hacer Tulu) и владелец ночного клуба в турецком Бодруме погибли от рук четверых мужчин, открывших огонь в развлекательном заведении. Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

Восходящая турецкая звезда Хасер Тюлью (Hacer Tulu) и владелец ночного клуба в турецком Бодруме погибли от рук четверых мужчин, открывших огонь в развлекательном заведении. Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы, сообщает Milliyet.com.tr.Что послужило причиной нападения злоумышленников, полиция не сообщает. Известно, что нападавшие открыли ураганный огонь, едва переступили порог ночного клуба Medusa. Владелец заведения получил шесть пуль, Тюлью, которая в этот момент пересекала зал, одну. Разрядив обоймы, налетчики скрылись на автомобиле, но спустя пару часов были задержаны на одном из блокпостов. Всех пострадавших доставили в больницу, однако спасти удалось только четверых.Тюлью родилась в семье беженцев из Боснии и Герцеговины и долгое время работала манекенщицей. Свой первый альбом в качестве певицы она выпустила в 2014 году и, как отмечают местные СМИ, "сотрудничала с рядом звезд турецкой эстрады". У 40-летней Тюлью осталась 15-летняя дочь.