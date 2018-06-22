Накануне главы государств обсудили процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Но уже на следующий день украинский лидер неприятно удивил своего коллегу.

Накануне главы государств обсудили процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Но уже на следующий день украинский лидер неприятно удивил своего коллегу.ПрезидентУкраины Петр Порошенко своим указом ввел новые антироссийские санкции, которыекоснулись политических партий и бизнесменов, сообщает телеканал .Ограничительные меры распространяются на партию "Единая Россия", "ЛДПР","КПРФ", "Родину", "Аграрную партию России", и "Демократическую партию России".Им заблокируют активы на территории Украины и запретят вывод капитала запределы страны. Также будут аннулированы лицензии или другие документы,разрешающие ввоз или вывоз за пределы государства валюты. Ограничения коснутьсяи выдачу наличных по банковским картам, сообщает .Также Киевввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее председателяЭллы Памфиловой и зампреда Николая Булаева и избирательной комиссии Крыма.Подобные меры коснулись и бизнесменов, среди которых Аркадий, Борис, Роман иЛилия Ротенберги, директор "НВП Берил" Олег Николаев, Наталья Золотарева,Виктория Билан, Евгения Воробьева, а также директор "Дайвтехносервис" АлександрТрибун вместе с сотрудником Олегом Чириковым.Отметим, чтовчера украинский лидер и президент России по инициативе Порошенко в ходе телефонногоразговора обсудили урегулированиеконфликта на Донбассе. В ходе беседы Путин напомнил о необходимости выполненияМинских соглашений. Также главы государств затронули предложения российскойстороны по учреждению охранной миссии ООН на Украине.