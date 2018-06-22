Накануне главы государств обсудили процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Но уже на следующий день украинский лидер неприятно удивил своего коллегу.

Накануне главы государств обсудили процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Но уже на следующий день украинский лидер неприятно удивил своего коллегу.ПрезидентУкраины Петр Порошенко своим указом ввел новые антироссийские санкции, которыекоснулись политических партий и бизнесменов, сообщает телеканал .Ограничительные меры распространяются на партию "Единая Россия", "ЛДПР","КПРФ", "Родину", "Аграрную партию России", и "Демократическую партию России".Им заблокируют активы на территории Украины и запретят вывод капитала запределы страны. Также будут аннулированы лицензии или другие документы,разрешающие ввоз или вывоз за пределы государства валюты. Ограничения коснутьсяи выдачу наличных по банковским картам, сообщает .