Украинский народный трибунал вынес решение по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан. Президента Украины заочно приговорили к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.

Украинский народный трибунал вынес решение по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан. Президента Украины заочно приговорили к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.В числе осужденных также оказались и чиновники из окружения Порошенко. Все фигуранты дела признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая организацию геноцида, нарушение законов и обычаев войны, а также пособничество в совершении террористических актов.Результатом трехмесячных судебных заседаний, на которых в качестве свидетелей выступали жители Донбасса, стало осуждение подсудимых по 24 статьям Уголовного кодекса Украины. По каждой из них предусмотрены разные сроки наказаний: от двух лет до пожизненного заключения, передает .Председательствующая судья Елена Шишкин отметила, что при вынесении приговора трибунал руководствовался не только Уголовным кодексом Украины и Уставом Народного уголовного трибунала, но также Статутом Международного Уголовного Суда. Она добавила, что полный текст приговора подготовят за пять дней, и затем будет направлен в международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению.Информация дополняется.