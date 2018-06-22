Голливудская актриса Дженнифер Энистон наслаждается жизнью. Разведенная актриса совершенствует себя в карьере и пока не планирует снова выходить замуж.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон наслаждается жизнью. Разведеннаяактриса совершенствует себя в карьере и пока не планирует снова выходитьзамуж.После развода с актером Джастином Теру Дженнифер с головойокунулась в работу. Сейчас артистка живет и работает в Канаде в городе Монреаль.Энистон задействована в съемках нового проекта Netflix – комедии "Тайнаубийства".Партнером актрисы стал Адам Сэндлер, с которым в 2011 годуона работала над романтической лентой "Притворись моей женой". По словаминсайдера близкого к Энистон, Джен и Адам очень дружны, они вместе обедают,беседуют в перерывах между съемками, однако их отношения не выходят за рамки приятельскогообщения.По словам анонимного источника, Дженнифер наслаждается своейсвободой. "Она сейчас сосредоточена исключительно на собственном счастье", – отметилинсайдер, намекая, что артистка пока не планирует заводить новые романы,сообщает журнал PEOPLE.Добавим, что уже около полугода западные таблоиды, информируют о возобновлении отношений между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон. Якобы звезд застукалицелующимися на улице. Какрассказывают голливудские сплетники, бывшие супруги провели вместе прекрасныйвечер, вспоминая прежние времена. Вскоре они встретились вновь. Однакоофициальные представители звезд отказались комментировать эти слухи. Все же, если предположить, что молва о воссоединении была правдивой, заявление инсайдерово том, что актриса временно завязала со свиданиями наталкивает на мысли,что Джен наплевала на Питта. К слову, Брэд сейчас не то чтобы завидный жених: постоянные склоки с Анджелиной Джоли, дележка детей ипроблемы с алкоголем осложняют жизнь не только актеру, но и всем, кто находится рядомс ним.Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримыеразногласия" с супругом, тем не менее официально звезды все ещеженаты.Дженнифер Энистон и Джастин Теру сделали официальноезаявление о разводе в феврале 2018 года. Говорят, брак голливудских звездразрушился из-за интимных записок Брэда Питта. Якобы актер присылал Дженниферсообщения, когда та состояла в браке с Джастином.