Лидер группы Аквариум приехал в Киев 22 июня, чтобы провести несколько выступлений. Днем, давая бесплатный концерт на Пейзажной аллее, Борис Гребенщиков подвергся нападкам ультраправого активиста, выкрикивающего проклятья и оскорбления.

Сегодня днем, 22 июня, Борис Гребенщиков приехал в Киев, чтобы провести несколько выступлений. Когда легендарный музыкант давал бесплатный концерт на Пейзажной аллее, то подвергся нападкам ультраправого активиста.Радикал взобрался на импровизированную сцену, держа в руках плакат с лозунгами и выкрикивая оскорбления. После недолгих попыток договориться с неадекватным мужчиной, его под аплодисменты зрителей быстро отвели в сторону. Лидер группы "Аквариум" доброжелательно прокомментировал эпизод словами: "Дай ему Бог все-таки прийти в себя", и коллектив, состоящий из пожилых музыкантов, спокойно продолжил свое выступление.