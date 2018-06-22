Спорт сегодня стал одной из главных тем для президента России. Владимир Путин встретился с новым главой Олимпийского комитета Станиславом Поздняковым. Обсуждались первоочередные задачи ОКР — как в России, так и на международной арене.

Спорт сегодня стал одной из главных тем для президента России. Владимир Путин встретился с новым главой Олимпийского комитета Станиславом Поздняковым. Обсуждались первоочередные задачи ОКР — как в России, так и на международной арене.В дни, когда Россия становится главной спортивной страной мира, Путин встречается с новым главой олимпийского комитета России. Станислав Поздняков этот пост занял меньше месяца назад. Но фактически — отвечал за российских олимпийцев еще во время подготовке к Зимним играм в Пхенчхане. Но сегодня — время новых достижений."За последние годы в российском спорте сделано немало, можно сказать, много. Мы добились хороших, больших, ярких результатов и побед, о чем говорит, в общем, и то, как проводится чемпионат мира по футболу ФИФА. Ну, и прежние наши достижения тоже об этом говорят. Но и проблем много в российском спорте. Я очень рассчитываю, что ваши знания, опыт, ну и, собственный опыт спортивный даст возможность вам сделать следующие шаги в организации российского спорта", — отметил Путин."Спасибо большое, Владимир Владимирович, за поздравление. Для меня, конечно, это большая честь возглавить Олимпийский комитет России. Я как человек, посвятивший всю свою жизнь спорту, в разных ипостасях видел заметные успехи в этой отрасли и хотел бы вас лично поблагодарить за ваш системный и внимательный подход к развитию спорта. И второе, я хотел бы вас поздравить, как и всех россиян, всех болельщиков с успешным стартом чемпионата мира, как самого мероприятия, так и с двумя победами сборной команды по футболу", — ответил Поздняков.Сам четырехкратный олимпийский чемпион — в прошлом легендарный фехтовальщик-саблист — поздравляет всю страну с еще одним спортивным успехом.Как раз сегодня мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала на чемпионате Европы в командном турнире в Сербии золото.И ведь победили действующих до сегодняшнего дня чемпионов мира — французов. С огромной разницей в счете — 45:34. Награды и у женской сборной — по рапире. Серебро."Ну и сейчас вот и по другим направлениям тоже у нас есть результаты", отметил президент РФ."Да, нам есть, чем гордиться. Буквально сегодня заканчивается чемпионат Европы по фехтованию. И шесть из двенадцати медалей золотых завоевали наши спортсмены. Конечно, это наша общая заслуга, системный подход к подготовке сборной команды", — отметил Поздняков.Давление на российских спортсменов и шумиха вокруг допинга, как выяснилось в итоге — в большинстве своем надуманная — то, с чем российские спортивные функционеры тоже столкнулись напрямую.Привыкший держать удар Поздняков говорит, что командный дух поможет вернуть авторитет."После того, как Олимпийский комитет России был полностью восстановлен в правах в конце февраля этого года, безусловно, наша главная задача — вернуть доверие наших международных партнеров к тем делам, которые мы делаем, — подчеркнул он.И конечно, главное — подготовка к Летним играм в Токио — в 2020-м. И Зимней олимпиаде 2022 года в Пекине. Задел для будущих побед российские спортсмены создают уже сегодня — усиленными тренировками.