Известный телеведущий сделал ряд неожиданных заявлений. Журналист объяснил, почему не любит исполнять гимн нашей страны.

Известный телеведущий сделал ряд неожиданных заявлений. Журналистобъяснил, почему не любит исполнять гимн нашей страны.Владимир Познер, который обычно сам задает собеседникам щекотливыевопросы, решил раскрыть некоторые свои секреты. Оказывается, ведущий Первогоканала болеет на ЧМ-2018 за сборную Франции, а не за российских футболистов."Я болею заФранцию. Меня несколько разочаровала ее первая игра, но многие фавориты покасебя не показали. Надеюсь, что Франция станет чемпионом мира. Очень рад за сборнуюРоссии и не ожидал от нее такого. Теперь ей играть с Испанией или Португалией,и вряд ли она пройдет дальше", – цитирует журналиста Znak.com. Сделал Познери еще одно неожиданное заявление.По словам телеведущего, он никогда не поет гимн России — взнак протеста против "сталинской музыки и стихов". "Я противник этого гимна. Конечно,демонстративно не сижу. Будет играть – встану. Но не более", – объяснилВладимир Познер. А вот французский гимн, "Марсельезу", он очень любит, хотя ипризнает, что это "невероятно кровавая песня".Говоря о проходящем в России ЧМ-2018, журналист отметил, чтозападные СМИ освещают это событие более объективно, чем Игры-2014 в Сочи. Поего словам, многие газеты стали писать о нашей стране позитивно, "отмечаяуспехи и в смысле того, как все организовано, и с точки зрения отношениялюдей".