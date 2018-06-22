Наследник британского престола принц Чарльз с супругой Камиллой 22 июня посетили Солсбери для того, чтобы узнать, как чувствуют себя местные жители после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. И поддержать их. Правда, случилось это только спустя четыре месяца.

Наследник британского престола принц Чарльз с супругой Камиллой 22 июня посетили Солсбери для того, чтобы узнать, как чувствуют себя местные жители после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. И поддержать их. Правда, случилось это только спустя четыре месяца.Визит принца Чарльза начался с торгового центра Солсбери, рядом с которым 4 марта были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль. Долгое время это место было перекрыто полицией. Сначала здесь искать вещдоки, затем занимались дезинфекцией.Оказавшись в эпицентре международного скандала, жители Солсбери впали в уныние. Больше всего страдали лавочники, которые на три месяца лишились привычных рабочих мест."За это время доходы у нас упали на 60%", — рассказал Генри Коклмэн, хозяин рыбной лавки.Так называемое дело Скрипалей в целом принесло Солсбери одни убытки. На полицейскую операцию здесь потратили 7 с половиной миллионов фунтов стерлингов, сюда практически перестали ездить туристы. Так что принц и его супруга Камилла приехали всех немного приободрить."Надеюсь, все приходит в норму? — спросил принц Чарльз."Да, теперь все хорошо! — ответил один из местных жителей.Члены королевской семьи в политику не вмешиваются, хотя инцидент в Солсбери с самого начала был частью политической игры. Состоялась высылка дипломатов, прозвучали громкие обвинения в адрес Москвы. И никаких доказательств, что вызывает у жителей Солсбери раздражение."Лично я не стал бы обвинять Россию, если это невозможно подтвердить. Не понимаю, как вообще можно сказать кому-то: ты виноват, если ты не знаешь, кто на самом деле это совершил", — отметил Дэниэл Стайлс, хозяин овощной лавки.Спрашивать не у кого. Принц Чарльз вне политики. Британское правительство давно умыло руки, переадресовав все вопросы Скотланд-Ярду, который, ссылаясь на тайну следствия, упорно молчит.