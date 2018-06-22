На подмосковном заводе Данон Индустрия (дочке Danone) выявлены масштабные нарушения. Россельхознадзор планирует запретить поставки продукции предприятия из чеховского района в ЕАЭС.

На подмосковном заводе "Данон Индустрия" (дочке Danone) выявлены масштабные нарушения. Россельхознадзор планирует запретить поставки продукции предприятия из чеховского района в ЕАЭС.Проверка установила, что сырое молоко на предприятии принимали с нарушениями срока доставки. Он превышал 36 часов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано. Также выявлены нарушения при оформлении возврата молочного сырья – оно оформлялось спустя несколько дней, а порой и месяцев.В одной из поставок сырого молока были обнаружены антибиотики. Это была партия от 12 марта 2018 года. Акт о расхождении качественных показателей и акт возврата молочного сырья были составлены. Но возвратное ветеринарное свидетельство на эту партию было оформлено только через месяц, а само опасное молоко в подмосковное молочное хозяйство вообще так и не вернулось. А 17 апреля 2018 года было выявлено превышение антибиотиков тетрациклиновой группы в пробах уже готовой молочной продукции из молока, поступившего из совхоза "Архангельский". Это доказывает, что нарушения носили систематический характер."Несоответствие сырья требованиям техрегламентов ЕАЭС несет угрозу здоровью потребителей этой продукции", — подчеркнула Юлия Мелано.Среди нарушений — допуск к оформлению возвратных ветеринарных свидетельств на сырое молоко неуполномоченных операторов цеха приемки, отсутствие записей о причинах отказа от приемки молока, прием и переработка молока из неблагополучных по лейкозу хозяйств.Россельхознадзор направил "Данон Индустрии" уведомление о возбуждении административного дела по выявленным нарушениям.У Danone в России 16 предприятий. Выручка компании в России в 2017 году превысила 100 миллиардов рублей, при глобальной в 24,6 миллиарда долларов. То есть на Россию приходится 5,5 процента от нее."Данон Индустрия" — не первое предприятие Danone в России, к которому есть претензии. Антибиотики ранее обнаружили и в продукции молочного комбината "Волгоградский". Danone оштрафовали, но компания оспорила действия Россельхознадзора в суде. Разбирательство до сих пор продолжается.Два завода в Томске и Чебоксарах компания закрыла самостоятельно из-за износа оборудования и падения рентабельности.