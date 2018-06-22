В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.

В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания Ростелеком. Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал Библиотека лояльности, стратегический партнер – Forrester Research.В течение года экспертный совет конкурса оценивал проекты, заявленные компаниями из России, а также стран ближайшего и дальнего зарубежья, в итоге в шорт-лист были включены 42 лучших проекта. После чего по результатам закрытого голосования международного жюри были определены 28 проектов-победителей, набравших максимальное количество голосов.В номинации Лучшая программа лояльности в телекоме победила программа Бонус компании Ростелеком.При выборе победителя номинации жюри оценило уникальные возможности, которые дает программа Бонус своим участникам: голосование бонусами за понравившегося участника телевизионного проекта Дети на льду. Звезды, возможность увидеть в своем городе легендарный Трофей Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги – Кубок Гагарина, встретиться со звездами КХЛ или футбольного клуба Зенит, участвовать в онлайн-играх с розыгрышем ценных призов.Федеральная программа лояльности Бонус предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами Ростелекома. Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на услуги компании, а также подарки и услуги партнеров программы лояльности.Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе Программа Бонус Единого личного кабинета абонента Ростелекома. С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте bonus.rt.ru.В номинации Геймификация года – лучшая программа лояльности с использованием игровых техник победил проект Онлайн-игра Тайна заколдованной башни, организованный компаниями Ростелеком и Alamics.Участники игры отправлялись на поиски сокровищ, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь нужен ключ-амулет. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогают оберегать сокровища башни, и только самые отважные игроки смогли их преодолеть. Главные призы за победу в онлайн-игре Тайна заколдованной башни – три поездки на двоих по старинным замкам Чехии.Открывая двери подземелья, абонент мог обнаружить различные призы – скидки в размере 50% или 100% на услуги Ростелекома. А тех участников игры, кто укротил стихии и открыл заветный сундук, ждали электронный денежный сертификат или главный приз – поездка в сказочную Чехию с экскурсионным туром по средневековым замкам.* * *Премия Loyalty Awards учреждена в 2010 году в целях выявления лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности. Ежегодно всемирно известные компании представляют свои проекты на национальные конкурсы, проводимые в США, Великобритании, России, ОАЭ, Индии. В России премия вручается с 2014 года. Loyalty Awards Russia – единственная российская премия – участник рейтингов Forrester Research.В разные годы его победителями становились такие компании как Сбербанк, ВТБ24, Банк Санкт-Петербург, Почта банк, Home Credit bank, Альфа-банк, Банк Открытие, Тинькофф Банк, Touch Bank, MasterCard, Связной, Евросеть, Х5 Retail Group, Азбука вкуса, Metro Cash&Carry, Адамас, Икеа, МедиаМаркт, Эльдорадо, М.Видео, Виктория, IRG, Ozon, Билайн, МТС, МГТС, Tele2, Эр-Телеком Холдинг, Аэрофлот, РЖД, S7, Уральские Авиалинии, TUI, Marriott, Роснефть, Башнефть, Мэрия Москвы, Рольф, Heineken, Danon, Efes, Royal Canin, ЦФТ, Comarch, Edenred, Сервис Плюс, Бонус Эдвайзер, Manzana Group, ФК Спартак и другие.Организаторы премии: Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал “Библиотека лояльности”. Стратегический партнер: Forrester Research (USA).* * *ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.