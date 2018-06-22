Хотели все и сразу, а так не бывает. Собственники Пастуховской, 8 в Костроме оказались заложниками собственных махинаций. После того, как двухэтажный дом признали аварийным, события стали ..

Хотели все и сразу, а так не бывает. Собственники Пастуховской, 8 в Костроме оказались заложниками собственных махинаций. После того, как двухэтажный дом признали аварийным, события стали разворачиваться с удивительной скоростью.История начиналась так. В 2010 году жители мечтали переехать в новые квартиры по программе переселения. Не смогли. Дом оказался памятником культурного наследия, и сносить его было нельзя. Кроме всего, старинное здание оказалось в общедолевой собственности, то есть частным. Тогда владельцы решили оформить квартиры в собственность. Нашлись такие, кто задумали «обвести всех вокруг пальца».Вместо 6 квартир в доме вдруг стало 10. Причем, площадь самой маленькой не превышает пяти квадратных метров. Вот и получились из двухкомнатной квартиры аж три однокомнатные. Интересно, на что надеялся тот, кто придумал такую схему? Ведь «конуры» в жилом фонде в России не строят!Власти предложили людям выкупить здание. Общая сумма возмещения рыночной стоимости жилья составит около 7 миллионов рублей. «Собственникам предложено вернуть все в первоначальное состояние - 6 жилых помещений. Люди на это не пошли. В соответствии с требованиями жилищного кодекса, собственникам предъявлены требования о реконструкции этого дома в установленные сроки. По истечению этих сроков администрация города примет меры по изъятию жилых помещений и земельного участка с выплатой им возмещения стоимости изымаемого у них имущества», - прокомментировала замначальника управления имущественных и земельных отношений администрации Ольга Павлова.У предприимчивых собственников Пастуховской есть всего несколько дней, чтобы определиться - реконструировать дом самим или отдать муниципалитету. В первом случае, владельцам до конца года предстоит отремонтировать дом за свой счет.