Сдача в эксплуатацию нового отрезка Калининско-Солнцевской линии столичного метро заметно облегчит транспортную ситуацию в западных районах Москвы. В частности, по словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, открытие движения поездов существенно разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе.

Сдача в эксплуатацию нового отрезка Калининско-Солнцевской линии столичного метро заметно облегчит транспортную ситуацию в западных районах Москвы. В частности, по словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, открытие движения поездов существенно разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе.Как отметил столичный чиновник, пуск нового участка городскойподземки снизит загрузку двух вылетных магистралей на 15–20%. Кроме того,благодаря этому, улучшится экологическая ситуация в прилегающих к этим дорогам кварталах.Кроме того, по словам Хуснуллина, с завершением всех работна участке от "Раменок" до "Рассказовки" вырастет провозная способность всех ветокметро, обслуживающих западный сектор Москвы. Речь идет о 55 тысячах человек ежечаснов каждом направлении, добавил он.Глава городского строительного комплекса уточнил, что с открытиемнового радиуса транспортное сообщение должно стать лучше в районах Раменки,Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино и двухпоселений Новой Москвы – Московский и Внуковское. "Около 50% населенияэтих районов будет проживать в зоне пешеходной доступности станций", – заметилХуснуллин.Напомним, накануне технический пуск поездов на новом отрезкежелтой ветки осуществил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, открытие этогоучастка планируется на конец августа – начало сентября.Ветка протяженностью около 14 километров включает в себястанции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровскоешоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Одновременный ввод сразу семистанций подземки состоится в столице впервые за последние два десятилетия.