Сдача в эксплуатацию нового отрезка Калининско-Солнцевской линии столичного метро заметно облегчит транспортную ситуацию в западных районах Москвы. В частности, по словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, открытие движения поездов существенно разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе.
Сдача в эксплуатацию нового отрезка Калининско-Солнцевской линии столичного метро заметно облегчит транспортную ситуацию в западных районах Москвы. В частности, по словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, открытие движения поездов существенно разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе.
Как отметил столичный чиновник, пуск нового участка городской
подземки снизит загрузку двух вылетных магистралей на 15–20%. Кроме того,
благодаря этому, улучшится экологическая ситуация в прилегающих к этим дорогам кварталах.
Кроме того, по словам Хуснуллина, с завершением всех работ
на участке от "Раменок" до "Рассказовки" вырастет провозная способность всех веток
метро, обслуживающих западный сектор Москвы. Речь идет о 55 тысячах человек ежечасно
в каждом направлении, добавил он.
Глава городского строительного комплекса уточнил, что с открытием
нового радиуса транспортное сообщение должно стать лучше в районах Раменки,
Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино и двух
поселений Новой Москвы – Московский и Внуковское. "Около 50% населения
этих районов будет проживать в зоне пешеходной доступности станций", – заметил
Хуснуллин.
Напомним, накануне технический пуск поездов на новом отрезке
желтой ветки осуществил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, открытие этого
участка планируется на конец августа – начало сентября.
Ветка протяженностью около 14 километров включает в себя
станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское
шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Одновременный ввод сразу семи
станций подземки состоится в столице впервые за последние два десятилетия.