Совместное заявление и ряд двусторонних документов после встречи в Москве подписали президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин. Среди них заявление о зоне свободной торговли между двумя странами, меморандум по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий.

Совместное заявление и ряд двусторонних документов после встречи в Москве подписали президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин. Среди них заявление о создании зоны свободной торговли между двумя странами, меморандум по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий.Кроме того, подписан меморандум о создании российско-корейского Форума межрегионального сотрудничества. Он пройдет до конца 2018 года. Также одобрены меморандумы о взаимопонимании о создании инновационной платформы для четвертой промышленной революции, о сотрудничестве в области электроэнергетики, электроснабжения и повышения энергетической эффективности, сообщает РИА Новости. Также обсуждается возможность участия Сеула в разработке проекта по добыче и сжижению газа "Арктик СПГ-2". Меморандум по сжиженному природному газу в присутствии Путина и Муна подписали председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон и генеральный директор Kogas Чон Сын Иль.Энергетика – вообще приоритетная и ключевая сфера сотрудничества Москвы и Сеула. Еще одна важная тема: переговоры о создании зоны свободной торговли услугами и инвестициями, отметил на российско-корейском бизнес-форуме замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов. Двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите капвложений было подписано еще в 1990 году и требует модернизации.Создание зоны свободной торговли будет способствовать взаимной торговле услугами, раскрытию российских транзитных возможностей для транспортировки грузов корейских компаний, привлечению корейских инвестиций и технологий в энергетику, транспорт, судостроение, рыбохозяйственный комплекс. Совместное заявление о создании ЗСТ между Россией и Южной Кореей подписали министр экономического развития Максим Орешкин и министр торговли, промышленности и энергетики Республики Кореи Пэк Ун Гю. Ранее о перспективах продления Транссиба до Пусона заявлял президент Южной Кореи. В ходе трехдневного госвизита в Россию по приглашению Путина президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина обсуждалась международная ситуация, нормализация отношений на Корейском полуострове, итоги саммита США-КНДР в Сингапуре.Москва и Сеул приветствовали настрой Пхеньяна и Вашингтона на комплексное решение кризиса через диалог и переговоры.