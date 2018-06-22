Реализация крупных инфраструктурных проектов на Корейском полуострове будет способствовать миру и развитию в Северо-Восточной Азии, Россия и Южная Корея заинтересованы в создании железнодорожного коридора, который соединит две страны с Европой.

Реализация крупных инфраструктурных проектов на Корейском полуострове будет способствовать миру и развитию в Северо-Восточной Азии, Россия и Южная Корея заинтересованы в создании железнодорожного коридора, который соединит две страны с Европой.Как передает "Интерфакс", об этом говорится в совместном заявлении президентов России Владимира Путина и Южной Кореи Мун Чжэ Ина.Документ констатирует, что две страны заинтересованы в создании трансмагистральной железной дороги, которая соединит Южную Корею с Россией и Европой.Кроме того, руководители обоих государств пришли к выводу о необходимости увеличить объемы российского газа, поставляемого Южной Корее, а также совместно осваивать месторождения углеводородного сырья.Владимир Путин и Мун Чжэ Ин зафиксировали решимость РФ и ЮК взаимодействовать в борьбе против международного терроризма, в частности, сообща противодействовать киберпреступникам, а также противостоять транснациональной организованной преступности.В заявлении подчеркивается, что будут продолжаться шаги, направленные на полную ликвидацию ядерного оружия на Корейском полуострове и в этом связи Путин и Мун Чжэ Ин позитивно оценили встречу главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.Президент Южной Кореи высоко оценил усилия своего российского коллеги в процессе установления мира на Корейском полуострове и пригласил его посетить свою страну в любое удобное для него время. Владимир Путин с благодарностью принял это приглашение. Его визит состоится после того, как стороны согласуют сроки поездки по дипломатическим каналам.