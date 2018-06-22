Пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключил возможности встречи президента Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который посетит Россию в конце июня. Мы сделаем соответствующее сообщение, — сказал Песков.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключил возможности встречи президента Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Он приедет в Россию на следующей неделе."Если такая встреча будет проходить, мы сделаем соответствующее сообщение", — сказал Песков.Также Песков сказал, что пока нет никакой новой информации о том, что Путин может встретиться с Трампом."Нет, пока ничего нового нет", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.25-27 июня Болтон посетит Лондон и Рим, сообщает ТАСС. Там он обсудит с британскими и итальянскими властями вопросы национальной безопасности. Затем Болтон отправится в Москву, чтобы провести консультации по поводу возможной встречи двух лидеров. Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки. Предположительно, встреча может состояться в середине июля в Вене. Однако никакой точной информации об этом еще нет.Ранее Путин заявил, что считает возможную встречу с Трампом целесообразной и полезной. Лидеры встречались на разных международных площадках, но, по словам Путина, "конечно, это не дает возможности уделить необходимое внимание, должное внимание российско-американским отношениям".