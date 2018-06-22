Россия вносила и будет вносить посильный вклад в нормализации ситуации на Корейском полуострове, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с корейским коллегой Мун Чжэ Ином.

Россия вносила и будет вносить посильный вклад в нормализации ситуации на Корейском полуострове, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с корейским коллегой Мун Чжэ Ином.Республика Коря остается одним из приоритетных партнеров России в Азии, подчеркнул Путин, отметив растущий товарооборот двух стран. Но он "мог бы быть и получше", добавил российский лидер. Президент РФ предложил Мун Чжэ Ину обсудить это на проходящей встрече, передает ТАСС.Президент Южной Кореи находится в России с государственным визитом. Мун Чжэ Ина встретили в Георгиевском зале Кремля, оркестр исполнил гимны РФ и Республики Корея. Главы государств сделали совместный снимок, после чего отправились на переговоры.С российской стороны в переговорах примут участие представители правительства и крупного бизнеса.