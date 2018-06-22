Все необходимые работы новом участке Калининско-Солнцевской линии столичной подземки идут в соответствии выполняются в соответствии с установленными сроками. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, строителям удается соблюдать график, несмотря на непростые условия, в которых приходится возводить этот отрезок желтой ветки.
Все необходимые работы новом участке Калининско-Солнцевской линии столичной подземки идут в соответствии выполняются в соответствии с установленными сроками. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, строителям удается соблюдать график, несмотря на непростые условия, в которых приходится возводить этот отрезок желтой ветки.
Метростроевцам, отметил Марат Хуснуллин, пришлось вести все
работы в местах плотной городской застройки. На практике это означает большое
количество инженерных коммуникаций, перекладкой которых приходилось заниматься.
В дополнение к этому, сказал руководитель строительного
комплекса, как например, в случае со станцией "Мичуринский проспект",
усложнял задачу сложный рельеф с преобладанием перепадов. Однако это не
помешало соблюдать все директивные сроки, подчеркнул он.
Столичный чиновник напомнил, что летом 2017 года была
завершена проходка последнего перегонного тоннеля. Всего же на новом отрезке желтой
ветки проложено 14 тоннелей между станциями.
Что касается непосредственно станций, то все они, по словам
Марата Хуснуллина, находятся в высокой степени готовности, на них ведутся
пусконаладочные работы. К настоящему времени уже проведены комплексные
испытания систем пожарной безопасности. Некоторые объекты уже передаются
службам метрополитена, добавил он.
Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин осуществил технический
пуск участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро от "Раменок" до
"Рассказовки". Глава города сообщил, что открытие этого отрезка подземки запланировано
на конец августа – начало сентября.
"Вся стройка в основном завершена, – отметил он. – Нам
предстоит наладить, передать в эксплуатацию, обкатать все станции так, чтобы
все работало бесперебойно, на это потребуется еще немало времени".
После сдачи в эксплуатацию нового участка
Калининско-Солнцевской линии около 600 тысяч жителей самых западных районов
Москвы получат доступ к метро в шаговой доступности. В перспективе эту ветку
планируется продлить до аэропорта "Внуково".