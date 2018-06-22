Все необходимые работы новом участке Калининско-Солнцевской линии столичной подземки идут в соответствии выполняются в соответствии с установленными сроками. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, строителям удается соблюдать график, несмотря на непростые условия, в которых приходится возводить этот отрезок желтой ветки.

Все необходимые работы новом участке Калининско-Солнцевской линии столичной подземки идут в соответствии выполняются в соответствии с установленными сроками. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, строителям удается соблюдать график, несмотря на непростые условия, в которых приходится возводить этот отрезок желтой ветки.Метростроевцам, отметил Марат Хуснуллин, пришлось вести всеработы в местах плотной городской застройки. На практике это означает большоеколичество инженерных коммуникаций, перекладкой которых приходилось заниматься.В дополнение к этому, сказал руководитель строительногокомплекса, как например, в случае со станцией "Мичуринский проспект",усложнял задачу сложный рельеф с преобладанием перепадов. Однако это непомешало соблюдать все директивные сроки, подчеркнул он.Столичный чиновник напомнил, что летом 2017 года былазавершена проходка последнего перегонного тоннеля. Всего же на новом отрезке желтойветки проложено 14 тоннелей между станциями.Что касается непосредственно станций, то все они, по словамМарата Хуснуллина, находятся в высокой степени готовности, на них ведутсяпусконаладочные работы. К настоящему времени уже проведены комплексныеиспытания систем пожарной безопасности. Некоторые объекты уже передаютсяслужбам метрополитена, добавил он.Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин осуществил техническийпуск участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро от "Раменок" до"Рассказовки". Глава города сообщил, что открытие этого отрезка подземки запланированона конец августа – начало сентября."Вся стройка в основном завершена, – отметил он. – Нампредстоит наладить, передать в эксплуатацию, обкатать все станции так, чтобывсе работало бесперебойно, на это потребуется еще немало времени".После сдачи в эксплуатацию нового участкаКалининско-Солнцевской линии около 600 тысяч жителей самых западных районовМосквы получат доступ к метро в шаговой доступности. В перспективе эту веткупланируется продлить до аэропорта "Внуково".​