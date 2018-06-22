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<a href="http://33live.ru/novosti/22-06-2018-regiony-zarabatyvayut-milliardy-na-voditelskix-shtrafax.html" target="_blank">Регионы зарабатывают миллиарды на водительских штрафах</a> - Подсчитано, какие суммы поступили в бюджеты российских регионов за счет нарушений водителями правил дорожного движения – речь идет о десятках миллиардов рублей. При этом в адрес региональных властей уже звучат обвинения в злоупотреблении камерами фотовидеофиксации.