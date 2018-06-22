Махачкалинский Анжи, по спортивному принципу вылетевший из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), в следующем сезоне вернется в турнир из-за исключения пермского Амкара из списка участников чемпионата.

Махачкалинский "Анжи", по спортивному принципу вылетевший из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), в следующем сезоне вернется в турнир из-за исключения пермского "Амкара" из списка участников чемпионата.Такое решение было принято на общем собрании клубов РФПЛ, отмечает ТАСС. Ранее стало известно, что "Амкар" не прошел лицензирование РФПЛ и не выступит в чемпионате в следующем сезоне. "Анжи" по итогам прошлого сезона занял 14-е место в турнирной таблице, а в переходных матчах уступил красноярскому "Енисею" по сумме двух игр и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).