Россельхознадзор разрешил ввозить в России молочные продукты из Белоруссии в упаковках более двух с половиной литров, но только для ограниченного числа компаний. Среди них Туровский, Лидский и Барановичский молочные комбинаты, Ляховичский молокозавод, Беллакт и Мозырские молочные продукты.

Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию молочные продукты из Белоруссии в упаковках более двух с половиной литров, но только для ограниченного числа компаний. Среди них Туровский, Лидский и Барановичский молочные комбинаты, Ляховичский молокозавод, "Беллакт" и "Мозырские молочные продукты", сообщает агентство "Интерфакс".Запрет на экспорт любых белорусских молочных продуктов в таре свыше двух с половиной литров был введен 6 июня, так как Россельхознадзор выявил ряд нарушений.За минувшие пять месяцев белорусские компании поставили в Россию более 18 тысяч тонн обычного молока и сливок, а также свыше 32 тонн сухого молока.