Оказавшийся в центре скандала российский болельщик, поцеловавший на улице в Москве испанскую журналистку, явился с повинной в русскую редакцию Deutsche Welle и принес иностранке извинения. Россиянин по имени Руслан рассказал, что поспорил с друзьями, что сможет поцеловать незнакомку на улице.

Оказавшийся в центре скандала российский болельщик, поцеловавший на улице в Москве испанскую журналистку, явился с повинной в русскую редакцию Deutsche Welle и принес иностранке извинения. Россиянин по имени Руслан рассказал, что поспорил с друзьями, что сможет поцеловать незнакомку на улице, сообщает DW.Руслана связали по Skype с испанкой, которую он обидел. Болельщик отметил, что не собирался приставать к журналистке и не ожидал, что результат глупого спора вызовет такой резонанс."Я знаю, что ваша работа тяжела, и я надеюсь, что вы больше никогда не столкнетесь с подобным инцидентом в вашей карьере. Мне правда очень жаль", — отметил россиянин.Ранее сообщалось, что поступок Руслана, совершенный в день старта Чемпионата мира по футболу, едва не привел к крупному международному скандалу.