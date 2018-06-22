Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция Молдавии по Приднестровью не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция Молдавии по Приднестровью не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он выразил сожаление итогами голосования и подчеркнул, что резолюция принята в момент, когда между Тирасполем и Кишиневом наметился реальный прогресс в отношениях.Зампостпреда отметил, что авторы резолюции не предоставили представителям разных государств времени, чтобы изучить ее.Делегация РФ предложила перед голосованием перенести вопрос на следующее заседание, однако ее не поддержали.В итоге, Полянский констатировал, что действия Молдавии в ООН не будут "способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем".Он рассказал, что российский воинский контингент выполняет миротворческую миссию в Приднестровье и реальных изменений для его статуса пока не существует.22 июня Генассамблея ООН призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья. За это проголосовали делегаты из 64 стран, 14 высказались против и 83 воздержались от голосования.