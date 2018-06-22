Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция Молдавии по Приднестровью не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция Молдавии по Приднестровью не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.
Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он выразил сожаление итогами голосования и подчеркнул, что резолюция принята в момент, когда между Тирасполем и Кишиневом наметился реальный прогресс в отношениях.
Зампостпреда отметил, что авторы резолюции не предоставили представителям разных государств времени, чтобы изучить ее.
Делегация РФ предложила перед голосованием перенести вопрос на следующее заседание, однако ее не поддержали.
В итоге, Полянский констатировал, что действия Молдавии в ООН не будут "способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем".
Он рассказал, что российский воинский контингент выполняет миротворческую миссию в Приднестровье и реальных изменений для его статуса пока не существует.
22 июня Генассамблея ООН призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья. За это проголосовали делегаты из 64 стран, 14 высказались против и 83 воздержались от голосования.