Оборудование для производства химического оружия, которое было обнаружено в сирийском городе Дума, сделано в Западной Европе и в США, сообщили на совместном брифинге российские дипломаты и военные. Более того, у Москвы есть доказательства, которые теперь трудно будет опровергнуть.

Оборудование для производства химического оружия, которое было обнаружено в сирийском городе Дума, сделано в Западной Европе и в США, сообщили на совместном брифинге российские дипломаты и военные. Более того, у Москвы есть доказательства, которые теперь трудно будет опровергнуть.- Данная установка состоит из химического реактора, системы перемешивания и измельчения.А еще пульт управления, система охлаждения и другие детали. Эта установка для промышленного производства химического оружия была найдена российскими военными в сирийской Думе. В городе, который 7 лет находился под контролем боевиков "Джейш аль-Ислама" (организация запрещена в России как террористическая). Кустарным оборудование не назовешь.- Производительность данной установки по взрывчатому веществу составляет 50 килограммов. По отравляющему веществу типа иприт — 60 килограммов в сутки.И это еще одно доказательство: террористы синтезировали отравляющие вещества для провокаций официального Дамаска. Сейчас экспонат из Сирии находится на выставке в парке "Патриот". Хотя и военные, и дипломаты предлагали специалистам ОЗХО приобщить оборудование к расследованию химической атаки в Думе в качестве вещдока."Часть, которая с точки зрения экспертов, является профессиональным оборудованием, к сожалению, изготовлена в странах Западной Европы. Это не надо доказывать. Конкретную информацию мы готовы в рабочем порядке передать нашим коллегам", — рассказала об отбитом у сирийских боевиков оборудовании для производства химоружия официальный представитель МИД России Мария Захарова.Впрочем, эту информацию иностранные специалисты, скорее всего, проигнорируют. Как проигнорировали предложение приехать в Думу и своими глазами посмотреть на 100 килограммовый баллон с хлором, который, сирийские военные якобы сбросили с вертолета. А он даже не проломил кровать в доме.Место для совместного брифинга министерства иностранных дел и министерства обороны России выбрано не случайно. Парк "Патриот". Огромная площадь, чтобы показать интересные находки, сделанные в освобожденных от боевиков городах Сирии.Здесь — мины, начиненные отравляющими веществами, реагенты для их производства. Всего несколько десятков экспонатов, найденных в подпольных лабораториях террористов. Весь этот реквизит использовался для создания фейковых роликов так называемой правозащитной организации — "Белые каски"."США, Великобритания, Франция и их союзники вновь вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации. Используя инсценировки применения химического оружия, они обвиняют Сирийскую Арабскую Республику в нарушении конвенции. А Россию — в содействии этому", — подчеркнул начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии Игорь Кириллов.Пока идет расследование инцидента в Думе, боевики, по данным министерства обороны, готовят очередную провокацию с химическим оружием в провинции Дейр-эз-Зор. Это может стать новым поводом для ракетных ударов по Сирии со стороны международной коалиции во главе с США.