Заместители министров иностранных дел Росси и Ирана Сергей Рябков и Аббас Аракчи, который находится в Москве с рабочим визитом, обсудили взаимодействие Москвы и Тегерана по СВПД.

Заместители министров иностранных дел Росси и Ирана Сергей Рябков и Аббас Аракчи, который находится в Москве с рабочим визитом, обсудили взаимодействие Москвы и Тегерана по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, передает "Интерфакс".Российская сторона подчеркнула свою приверженность СВПД. Рябков и Аракчи условились продолжить "плотную координацию" по теме, чтобы защитить торгово-экономическое сотрудничество от односторонних санкций США, подчеркнули в МИД РФ.