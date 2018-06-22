Страны ЕС соберутся в эти выходные на экстренный саммит из-за резко обострившейся ситуации с беженцами. Рим категорично заявил Берлину, что больше не будет принимать лодки с беженцами. Курс на сверхжесткую миграционную политику взял новый глава итальянского МВД Маттео Сальвини. Нашему собкору в Италии впервые после назначения удалось взять интервью у Маттео Сальвини.

Страны ЕС соберутся в эти выходные на экстренный саммит из-за резко обострившейся ситуации с беженцами. Рим категорично заявил Берлину, что больше не будет принимать лодки с беженцами. Курс на сверхжесткую миграционную политику взял новый глава итальянского МВД Маттео Сальвини. Нашему собкору в Италии впервые после назначения удалось взять интервью у него.Интервью каналу "Россия" Маттео Сальвини впервые дает не в Милане, не в штаб-квартире партии "Лига Севера", а в своем новом кабинете министра внутренних дел."Сегодня у нас какое? 21-е? 21 июня! — Да, верно! День летнего солнцестояния. — Правительство присягнуло 1 июня. — 20 дней. — Были те, кто и цента не ставил на то, что вы продержитесь так долго, говорили — ну точно переругаются! — Но мы еще здесь, в МВД! 20 плотных насыщенных работой и фактов дней! Мы, наконец, вернули итальянцам достоинство и гордость за свою страну. Начали говорить "нет", когда нужно и претендовать на "да" и немедленные ответы когда речь идет о проблеме безопасности, безработицы и мигрантов. Эти 20 дней компенсировали потерянные 4 года тишины и бездействия".Мигранты — это первое с чего начал министр Сальвини. Закрыл порт для корабля "Аквариус" с 620 беженцами на борту.Слова министра конечно были передернуты — уточняем! Италия не говорила, что так будет со всеми."Ведь вы никогда говорили, что закроете порты для всех — только для тех гуманитарных кораблей, которые тайно сотрудничают с траффикантами? – Конечно. Более того в Африке работают гуманитарные коридоры. — Продолжу ведь в тот же день зашел в Италию военный корабль "Датилло". 900 человек на борту. Пустили! — Вот именно! Нужно, как это уже делается — проводить отбор еще в Африке. Женщины и дети, которые бегут от войны в Италии всегда могут найти свой дом и убежище. Проблема в том, что большинство тех, кто приплывает и находится здесь год, два, три за наш счет, ни от чего не бегут. Посмотрите на цифры! Мы за 4 года выловили в море 650 лодок! 430 тысяч запросов политического убежища! Из которых 130 тысяч еще на рассмотрении. Все это тянется долго, это деньги. И мы не успеваем защищать настоящих беженцев, тех кто имеет право на убежище — по закону всего 7 на 100 человек!"Мигранты и Дублинское соглашение станут темой № 1 на саммите в Брюсселе. Тема № 2 — Россия и продление санкций, которые новое правительство Италии призвало отменить."Поворот в сторону России. Как вы это видите? — К власти пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной компании. Санкции против России бесполезны и вредны! Точка! Мы готовы перейти от слов к делу. Но мы в Европе почти одни такие — одни против всего мира! Каждый раз, когда мы заводим речь о России, нас обвиняют в том, что нас финансирует Путин, что на нас работают русские хакеры, русские банкиры. Я считаю, что Россия и Италия и ЕС должны другом с другом говорить, торговать, сотрудничать в области экономики, борьбы с терроризмом. — Вы готовы к вето? — Не буду отбирать работу у нашего премьера, но мы солидарны и надеемся, будем убедительны! Увидим!"