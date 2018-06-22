Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов ответил на все подозрения со стороны иностранных СМИ относительно чистоты российских игроков. По его словам, наши футболисты в период подготовки к чемпионату мира сдали более 300 допинг-проб, все из которых были чистыми.

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов ответил на все подозрения со стороны иностранных СМИ относительно "чистоты" российских игроков. По его словам, наши футболисты в период подготовки к чемпионату мира сдали более 300 допинг-проб, все из которых были чистыми.Ранее британское издание The Telegraph обратилось в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой рассказать о допинг-пробах россиян на турнире."Мы можем упростить жизнь английским журналистам, — сказал Безуглов, которого цитирует РИА Новости. — За два сбора национальной команды в этом году футболисты сдали более 120 проб по линии ФИФА. По линии УЕФА и РУСАДА количество проб было более 200. Таким образом, все футболисты сборной России, входящие в расширенный список, сдали более 300 допинг-проб. Все пробы чистые, английским коллегам переживать не о чем".