Сборная Уругвая по футболу продолжает подготовку к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира-2018. Напомним, что соперником южноамериканцев в игре за первое место в группе станет сборная России. Встреча пройдет 25 июня в Самаре.

Сборная Уругвая по футболу продолжает подготовку к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира-2018. Напомним, что соперником южноамериканцев в игре за первое место в группе станет сборная России. Встреча пройдет 25 июня в Самаре.21 июня уругвайская команда в полном составе провела тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область), сообщает ТАСС. В составе уругвайцев занимались все 23 футболиста, заявленные для участия в турнире.