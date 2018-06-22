Анна Семенович дала откровенное интервью Борису Корчевникову в его передаче Судьба человека. Певица впервые рассказала о дочери Жанны Фриске.

Анна Семенович дала откровенное интервью Борису Корчевникову в его передаче "Судьба человека". Певица впервые рассказала о дочери Жанны Фриске.Анна Семенович и Жанна Фриске познакомились, работая в группе "Блестящие". Они вместе состояли в коллективе на протяжении полутора лет. Когда же Фриске ушла в свободное плавание, Семенович проработала в "Блестящих" еще четыре года.О страшной болезни Жанны Анна узнала будучи на "Новой волне". Причем ей нужно было вести прямой эфир, и буквально за два часа до его начала Семенович выяснила неутешительный диагноз Фриске. По признанию Анны, она прорыдала часа полтора. Визажист, пришедшая красить артистку, не могла понять, что с ней случилось. По словам Семенович, ей нужно было вести серьезный большой концерт, а она не помнила ни слова из текста и никак не могла собраться. Тем не менее, ей удалось выполнить свою работу.Потом Анна пыталась дозвониться до Жанны, однако та уже на связь не выходила. Она улетела в Америку. И все же незадолго до Нового года Семенович удалось поговорить с Фриске. "Мы так хорошо пообщались. Мне показалось, что она выздоровела", – отметила Семенович. При этом, сообщила Анна, уже тогда Жанна плохо видела и слышала.Фриске ей сказала, что очень счастлива, когда слышит топоток пяток маленького Платона, бегущего к ней, что в этот момент она считает себя абсолютно здоровой. "Она говорит: "Я знаю, что я поправлюсь. Я знаю, что я выздоровею. У нас еще будет дочь"... Вот. Можно прерваться?.." – тут Анна не выдержала и опустила голову, чтобы никто не видел ее слез.Борис Корчевников деликатно выдержал паузу. А потом, помолчав, спросил, как Семенович относится к тому скандалу, который последовал в результате не очень красивых разбирательств между отцом Жанны и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. "Больше всего жалко Платона. Мальчик остался без мамы, без такой прекрасной мамы… Я не знаю, общается или нет с родными. Он редко видит тетю, бабушку и дедушку. Я рекомендовала бы всей семье примириться ради ребенка", – высказала свое мнение Анна Семенович.