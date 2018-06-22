Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии, не намерен просить о помиловании.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии, не намерен просить о помиловании."Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", — сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Динзе.Между тем украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей право посетить Сенцова из-за ухудшения его самочувствия. 14 мая режиссер объявил в колонии голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. Ссылаясь на адвоката осужденного, Денисова рассказала, что Сенцов уже почти не встает с кровати, и в любой момент в его состоянии может возникнуть кризис.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.Олег Сенцов был приговорен к 20 годам заключения за подготовку терактов в Крыму. Согласно материалам дела, режиссер организовал в регионе террористическую группировку, которая подожгла в Симферополе офисы "Русской общины Крыма" и регионального отделения "Единой России". Кроме того соратники Сенцова собирались взорвать памятник Ленину.