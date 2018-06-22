В Калининграде завершился первый тайм матча группы Е между сборными Сербии и Швейцарии. Александр Митрович в начале игры вывел свою команду вперед. На перерыв соперники ушли при счете 1:0 в пользу балканских футболистов.

В Калининграде завершился первый тайм матча группы Е между сборными Сербии и Швейцарии. Александр Митрович в начале игры вывел свою команду вперед. На перерыв соперники ушли при счете 1:0 в пользу балканских футболистов.Сербы отличились уже на 5-й минуте матча. После навеса в штрафную Душана Тадича здорово сыграл головой нападающий Александр Митрович, выигравший борьбу у защитника и пославший мяч под перекладину.На 30-й минуте у швейцарцев получилась хорошая атака. Стивен Цубер отдал пас на ход Блериму Джемаили, который бил в одно касание. Однако Владимир Стойкович успел сложиться и спас свою команду.Позже игроки сборной Швейцарии создали еще несколько опасных моментов, но сравнять счет до перерыва им так и не удалось. Сербы в концовке тайма могли упрочить свое преимущество, но им немного не хватило в завершающей стадии.