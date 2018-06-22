Тренерские штабы сборных Сербии и Швейцарии определились со стартовыми составами на очную встречу, которая пройдет 22 июня в Калининграде и начнется в 21:00 по московскому времени. У сербской команды с первых минут на поле выйдет защитник Зенита Бранислав Иванович.

Тренерские штабы сборных Сербии и Швейцарии определились со стартовыми составами на очную встречу, которая пройдет 22 июня в Калининграде и начнется в 21:00 по московскому времени. У сербской команды с первых минут на поле выйдет защитник "Зенита" Бранислав Иванович.Вместе с ним в стартовом составе оказались Владимир Стойкович, Никола Миленкович, Душко Тошич, Александар Коларов, Неманья Матич, Лука Миливоевич, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Филип Костич и Александар Митрович.За швейцарскую команду сыграют Янн Зоммер, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Штефан Лихтштайнер, Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемайли, Джердан Шакири и Харис Сеферович.Напомним, что в первом туре сербы обыграли костариканцев со счетом 1:0, а сборная Швейцарии поделила очки с бразильскими футболистами – 1:1.